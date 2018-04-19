Стало известно, кто претендует на должность главы "нового ГУБОПа"

Среди кандидатов - Роман Мыцак.

Ранее Мыцак возглавлял Первое территориальное управление Департамента противодействия наркопреступности НПУ. Согласно данным его электронной декларации, Мыцак владеет земельным участком площадью 1200 квадратных метров, который находится в Киевской области. А в прошлом году он приобрел автомобиль Kia Sorento 2011 выпуска стоимостью 100 тыс. грн.

Следующий кандидат на пост главы "нового ГУБОП" - Сергей Матвийчук.

В 2015 году полковник Матвийчук был назначен руководителем мариупольской милиции. Он работал под руководством Вячеслава Аброськина, который в то время возглавлял ГУМВД Украины в Донецкой области.

Данные электронной декларации Матвийчука свидетельствуют о том, что он не обладает ни квартирами, ни земельными участками, ни авто. Наряду с этим, его жена имеет квартиру, два земельных участка и три автомобиля: Mitsubishi Galant, BMW 530, Mazda CX-7, говорится в декларации Матвийчука.

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Еще один кандидат на должность начальника Департамента стратегических разработок НПУ - Дмитрий Узлов.

Согласно данным его электронной декларации, Узлов возглавляет управление информационно-аналитической поддержки ГУ ЧН в Харьковской области. Он владеет квартирой в Харькове, автомобилем Toyota Camry 2011 выпуска. Также, в наличии в Узлова есть наличные средства в сумме 480 тыс. грн.

Последний кандидат - Роман Осуховский.

Осуховский занимает должность начальника УУР ГУ Национальной полиции в Донецкой области. В его владении отсутствуют объекты недвижимости, но вместе с тем он владеет автомобилем Lanos Daewoo 2008 года выпуска.

Сообщается, что конкурс был проведен 11 и 12 апреля. Результаты конкурса на портале НПУ пока не обнародованы. Согласно условиям конкурса, кандидаты проходили компьютерное тестирование, тестирование на полиграфе, а также собеседование.

Напомним, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (Департамента стратегических разработок НПУ). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года", - анонсировал накануне начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, среди полномочий которого сегодня и борьба с оргпреступностью.

Эксперты скептически относятся к созданию так называемого нового "ГУБОПа" и считают, что это подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".

Также эксперты едины во мнении, что ликвидация ГУБОП - была неверным решением руководства МВД, и сейчас полностью восстановить работу, которую проводило это подразделение, фактически невозможно, так как утрачена агентура и уничтожено немало важных данных.

Заметим, что в Украине, по данным ГПУ, наблюдается всплеск организованной преступности.

Наша страна даже вошла в перечень государств с очень высоким влиянием организованной преступности на бизнес.