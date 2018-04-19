Стало известно, кто претендует на должность главы "нового ГУБОПа"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 16208 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 38578 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 63365 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 77915 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 103054 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 138947 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 105482 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134527 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187378 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284004 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 149679 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 138746 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 120431 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 166789 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 112599 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 114803 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 169064 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 408735 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 366884 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 451636 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 13067 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 13640 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23895 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34323 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40246 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Стало известно, кто претендует на должность главы "нового ГУБОПа"

Киев • УНН

 • 16252 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На должность начальника Департамента стратегических разработок НПУ претендуют четыре кандидата. Соответствующая информация обнародована на сайте Национальной полиции Украины, передает УНН.

Стало известно, кто претендует на должность главы "нового ГУБОПа"

Среди кандидатов - Роман Мыцак.

Ранее Мыцак возглавлял Первое территориальное управление Департамента противодействия наркопреступности НПУ. Согласно данным его электронной декларации, Мыцак владеет земельным участком площадью 1200 квадратных метров, который находится в Киевской области. А в прошлом году он приобрел автомобиль Kia Sorento 2011 выпуска стоимостью 100 тыс. грн.

Следующий кандидат на пост главы "нового ГУБОП" - Сергей Матвийчук.

В 2015 году полковник Матвийчук был назначен руководителем мариупольской милиции. Он работал под руководством Вячеслава Аброськина, который в то время возглавлял ГУМВД Украины в Донецкой области.

Данные электронной декларации Матвийчука свидетельствуют о том, что он не обладает ни квартирами, ни земельными участками, ни авто. Наряду с этим, его жена имеет квартиру, два земельных участка и три автомобиля: Mitsubishi Galant, BMW 530, Mazda CX-7, говорится в декларации Матвийчука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Авакова и Аброськина подали в суд: речь идет о нарушении Конституции

Еще один кандидат на должность начальника Департамента стратегических разработок НПУ - Дмитрий Узлов.

Согласно данным его электронной декларации, Узлов возглавляет управление информационно-аналитической поддержки ГУ ЧН в Харьковской области. Он владеет квартирой в Харькове, автомобилем Toyota Camry 2011 выпуска. Также, в наличии в Узлова есть наличные средства в сумме 480 тыс. грн.

Последний кандидат - Роман Осуховский.

Осуховский занимает должность начальника УУР ГУ Национальной полиции в Донецкой области. В его владении отсутствуют объекты недвижимости, но вместе с тем он владеет автомобилем Lanos Daewoo 2008 года выпуска.

Сообщается, что конкурс был проведен 11 и 12 апреля. Результаты конкурса на портале НПУ пока не обнародованы. Согласно условиям конкурса, кандидаты проходили компьютерное тестирование, тестирование на полиграфе, а также собеседование.

Напомним, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (Департамента стратегических разработок НПУ). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года", - анонсировал накануне начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, среди полномочий которого сегодня и борьба с оргпреступностью.

Эксперты скептически относятся к созданию так называемого нового "ГУБОПа" и считают, что это подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".

Также эксперты едины во мнении, что ликвидация ГУБОП - была неверным решением руководства МВД, и сейчас полностью восстановить работу, которую проводило это подразделение, фактически невозможно, так как утрачена агентура и уничтожено немало важных данных.

Заметим, что в Украине, по данным ГПУ, наблюдается всплеск организованной преступности.

Наша страна даже вошла в перечень государств с очень высоким влиянием организованной преступности на бизнес.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88