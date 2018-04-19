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Стало відомо, хто претендує на посаду голови "нового ГУБОЗу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На посаду начальника Департаменту стратегічних розробок НПУ претендує чотири кандидати. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Національної поліції України, передає УНН.

Стало відомо, хто претендує на посаду голови "нового ГУБОЗу"

Серед кандидатів — Роман Мицак.

Раніше Мицак очолював Перше територіальне управління Департаменту протидії наркозлочинності НПУ. Згідно із даними його електронної декларації, Мицак володіє земельною ділянкою площею 1200 метрів квадратних, що знаходиться у Київській області. А минулого року він придбав автомобіль Kia Sorento 2011 року випуску вартістю 100 тис. грн.

Наступний кандидат на посаду голови “нового ГУБОЗу” — Сергій Матвійчук.

У 2015 році полковник Матвійчук був призначений керівником маріупольської міліції. Він працював під керівництвом В’ячеслава Аброськіна, який на той час очолював ГУМВС України в Донецькій області.

Дані електронної декларації Матвійчука свідчать про те, що він не володіє ані квартирами, ані земельними ділянками, ані авто. Поряд з цим, його дружина має квартиру, дві земельні ділянки та три авто: Mitsubishi Galant, BMW 530, Mazda CX-7, йдеться у декларації Матвійчука.

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Ще один кандидат на посаду начальника Департаменту стратегічних розробок НПУ — Дмитро Узлов.

Згідно із даними його електронної декларації, Узлов очолює управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ НП в Харківській області. Він володіє квартирою у Харкові, автомобілем Toyota Camry 2011 року випуску. Також, в наявності в Узлова є готівкові кошти у сумі 480 тис. грн.

Останній кандидат — Роман Осуховський.

Осуховський займає посаду начальника УКР ГУ Національної поліції в Донецькій області. У його володінні відсутні об’єкти нерухомості, але разом з тим він володіє автомобілем Lanos Daewoo 2008 року випуску.

Повідомляється, що конкурс було проведено 11 та 12 квітня. Результати конкурсу на порталі НПУ поки не оприлюднені. Згідно умов конкурсу, кандидати проходили комп’ютерне тестування, тестування на поліграфі, а також співбесіду.

Нагадаємо, 3 лютого Національна поліція України анонсувала створення нового підрозділу з боротьби із організованою злочинністю (Департаменту стратегічних розробок НПУ). Попередньо, він має взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОЗ, розформоване у 2015 році.

“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року”, — анонсував напередодні начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, до повноважень якого сьогодні належить і боротьба з оргзлочинністю.

Експерти досить скептично ставляться до створення так званого нового “ГУБОЗу” і вважають, що цей підрозділ очолить людина, яка “присягне на вірність владі”. 

Також експерти єдині в думці, що ліквідація ГУБОЗу — була хибним рішенням керівництва МВС, і наразі повністю відновити роботу, яку проводив цей підрозділ, фактично неможливо, бо втрачена агентура і знищено чимало важливих даних.

Зауважимо, що в Україні, за даними ГПУ, спостерігається сплеск організованої злочинності

Наша країна навіть увійшла до переліку держав із надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес.

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