Стал известен самый привлекательный для туристов город в 2017 году

За год Гонконг посетили более 25 млн туристов. На втором месте расположился Бангкок, который посетили 23,3 млн человек, на третьем - Лондон, в который приехали 19,8 млн туристов.

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Отметим, что ни одного украинского города в рейтинге нет.

Напомним, Прага заняла первое место в рейтинге самых дешевых городов для отдыха.