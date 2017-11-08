Стал известен самый привлекательный для туристов город в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Наиболее привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг. Об этом говорится в отчете Euromonitor International, передает УНН.
За год Гонконг посетили более 25 млн туристов. На втором месте расположился Бангкок, который посетили 23,3 млн человек, на третьем - Лондон, в который приехали 19,8 млн туристов.
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Отметим, что ни одного украинского города в рейтинге нет.
Напомним, Прага заняла первое место в рейтинге самых дешевых городов для отдыха.