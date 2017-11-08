Стало відоме найбільш привабливе для туристів місто в 2017 році

За рік Гонконг відвідали понад 25 млн туристів. На другому місці розташувався Бангкок, який відвідали 23,3 млн осіб, на третьому - Лондон, в який приїхали 19,8 млн туристів.

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Зауважимо, що жодного українського міста в рейтингу немає.

Нагадаємо, Прага посіла перше місце за рейтингом найдешевших міст для відпочинку.