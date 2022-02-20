Стало известно имя еще одного бойца, погибшего вчера на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время минометного обстрела на Донбассе, 19 февраля, погиб водитель мотопехотной роты 34-летний Денис Кононенко. Он получил осколочные ранения. Родом боец из Винницкой области. Об этом УНН информирует со ссылкой на Тульчинскую городскую территориальную общину.
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"Сегодня в 12:40 во время миноментного обстрела в зоне проведения Операции Объединенных сил водитель мотопехотной роты 34-летний Денис Кононенко получил осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Родился Денис Юрьевич Кононенко 30 июня 1987 года. Был призван 02.06.2020 г. Тульчинским РВК Винницкой обл.", - говорится в сообщении.
Детали
В Тульчине у погибшего бойца остались родители и сын 2008 года рождения.
Добавим
Вчера президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал имя первого погибшего бойца, им оказался разведчик Антон Сидоров.
За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.