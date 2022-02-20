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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 2220 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Стало відоме ім'я ще одного бійця, який загинув учора на Донбасі

Стало відоме ім'я ще одного бійця, який загинув учора на Донбасі

Київ • УНН

 • 237362 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Під час мінометного обстрілу на Донбасі, 19 лютого, загинув водій мотопіхотної роти 34-річний Денис Кононенко. Він отримав уламкові поранення. Родом боєць був із Вінницької області. Про це УНН інформує з посиланням на Тульчинську міську територіальну громаду.

Цитата

"Сьогодні о 12:40 під час міноментного обстрілу у зоні проведення Операції Об’єднаних сил водій мотопіхотної роти 34-річний Денис Кононенко отримав осколкові поранення, які виявились несумісні із життям.

Народився Денис Юрійович Кононенко 30 червня 1987 року. Був призваний 02.06.2020 р. Тульчинським РВК Вінницької обл.", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У Тульчині в загиблого бійця залишились батьки та син 2008 року народження.

Додамо

Вчора президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції назвав ім'я першого загиблого бійця, ним виявився розвідник Антон Сидоров.

За минулу добу проросійські бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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