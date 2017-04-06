Стали известны составы пар матчевого противостояния Кубка Дэвиса "Украина - Португалия"

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

7 апреля: Гастон Элиаш (Португалия) — Артем Смирнов (Украина), Жуан Соуза (Португалия) — Никита Маштаков (Украина).

8 апреля: Элиаш / Соуза (Португалия) — Белобородько / Молчанов (Украина)

9 апреля: Жуан Соуза (Португалия) — Артем Смирнов (Украина), Гастон Элиаш (Португалия) — Никита Маштаков (Украина)

Отметим, что 8 и 9-го апреля капитаны обеих команд могут сделать замены не позднее, чем за час до начала матча.

Добавим также, из-за лечения повреждений “желто-голубым” не помогут лидеры — Александр Долгополов и Илья Марченко.