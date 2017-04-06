Стали известны составы пар матчевого противостояния Кубка Дэвиса "Украина - Португалия"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча второго раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны между сборными Португалии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
7 апреля: Гастон Элиаш (Португалия) — Артем Смирнов (Украина), Жуан Соуза (Португалия) — Никита Маштаков (Украина).
8 апреля: Элиаш / Соуза (Португалия) — Белобородько / Молчанов (Украина)
9 апреля: Жуан Соуза (Португалия) — Артем Смирнов (Украина), Гастон Элиаш (Португалия) — Никита Маштаков (Украина)
Отметим, что 8 и 9-го апреля капитаны обеих команд могут сделать замены не позднее, чем за час до начала матча.
Добавим также, из-за лечения повреждений “желто-голубым” не помогут лидеры — Александр Долгополов и Илья Марченко.