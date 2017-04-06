Стали відомими склади пар матчевого протистояння Кубка Девіса Україна – Португалія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Лісабоні відбулося жеребкування матчу другого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони між збірними Португалії та України, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Результати жеребкування виглядають наступним чином:
7 квітня: Гастон Еліаш (Португалія) — Артем Смирнов (Україна), Жуан Соуза (Португалія) — Микита Маштаков (Україна).
8 квітня: Еліаш/Соуза (Португалія) — Белобородько/Молчанов (Україна)
9 квітня: Жуан Соуза (Португалія) — Артем Смирнов (Україна), Гастон Еліаш (Португалія) — Микита Маштаков (Україна)
Відзначимо, що 8 і 9-го квітня капітани обох команд можуть зробити заміни не пізніше, ніж за годину до початку матчу.
Додамо також, через лікування пошкоджень “жовто-блакитним” не допоможуть лідери — Олександр Долгополов і Ілля Марченко.