Стали відомими склади пар матчевого протистояння Кубка Девіса Україна – Португалія

Результати жеребкування виглядають наступним чином:

7 квітня: Гастон Еліаш (Португалія) — Артем Смирнов (Україна), Жуан Соуза (Португалія) — Микита Маштаков (Україна).

8 квітня: Еліаш/Соуза (Португалія) — Белобородько/Молчанов (Україна)

9 квітня: Жуан Соуза (Португалія) — Артем Смирнов (Україна), Гастон Еліаш (Португалія) — Микита Маштаков (Україна)

Відзначимо, що 8 і 9-го квітня капітани обох команд можуть зробити заміни не пізніше, ніж за годину до початку матчу.

Додамо також, через лікування пошкоджень “жовто-блакитним” не допоможуть лідери — Олександр Долгополов і Ілля Марченко.