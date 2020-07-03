Стали известны города проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Третьего сентября сборная Украины будет принимать национальную команду Швейцарии во Львове на “Арена Львов”.
Уже 10 октября матч Украина — Германия пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”. Через три дня — 13 октября, “желто-голубые” будут соревноваться с командой Испании также на НСК “Олимпийский” в Киеве.
Добавим также, для всех трех домашних матчей сборной Украины резервным стадионом является харьковский ОСК “Металлист”.
Как писал УНН, УЕФА утвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022.