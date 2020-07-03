Стали известны города проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 47719 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 65541 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111866 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123277 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161974 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119521 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149846 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104788 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Стали известны города проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Стали известны города проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Киев  •  УНН

 • 8892 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Третьего сентября сборная Украины будет принимать национальную команду Швейцарии во Львове на “Арена Львов”.

Уже 10 октября матч Украина — Германия пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”. Через три дня — 13 октября, “желто-голубые” будут соревноваться с командой Испании также на НСК “Олимпийский” в Киеве.

Добавим также, для всех трех домашних матчей сборной Украины резервным стадионом является харьковский ОСК “Металлист”.

Как писал УНН, УЕФА утвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022.

Украинские Национальные Новости

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