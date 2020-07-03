Стали відомими міста проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місця проведення домашніх поєдинків національної збірної України у групі А4 Ліги націй-2020/2021, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Третього вересня збірна України прийматиме національну команду Швейцарії у місті Львові на “Арена Львів”.
Вже 10 жовтня матч Україна — Німеччина пройде у Києві на НСК “Олімпійський”. Через три дні — 13 жовтня, “жовто-блакитні” змагатимуться із командо Іспанії також на НСК “Олімпійський” у Києві.
Додамо також, для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є харківський ОСК “Металіст”.
Як писав УНН, УЄФА затвердив формат відбіркового турніру ЧС-2022.