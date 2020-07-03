Стали відомими міста проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Третього вересня збірна України прийматиме національну команду Швейцарії у місті Львові на “Арена Львів”.

Вже 10 жовтня матч Україна — Німеччина пройде у Києві на НСК “Олімпійський”. Через три дні — 13 жовтня, “жовто-блакитні” змагатимуться із командо Іспанії також на НСК “Олімпійський” у Києві.

Додамо також, для всіх трьох домашніх матчів збірної України резервним стадіоном є харківський ОСК “Металіст”.

Як писав УНН, УЄФА затвердив формат відбіркового турніру ЧС-2022.