Стали известны имена лучших футболиста и футболистки года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На церемонии "Футбольные звезды Украины-2017", прошедшей на НСК "Олимпийский" в столице Украины, были определены лучшие футболиста и футболистку 2017 года в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Победителем в мужской номинации стал игрок донецкого "Шахтера" Марлос Ромеро Бонфим. Среди номинантов также были представлены его одноклубник Фред и футболист немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко.
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Примечательно, что в 2016 году лучшим футболистом стал Андрей Ярмоленко.
Лучшей портнихой была признана представительница харьковского "Жилстрой-1" Ольгу Овдийчук. Среди номинантов также были представлены Яна Калинина и Ирина Василюк из харьковского "Жилстрой-2".
Добавим, что Овдийчук торжествовала второй год подряд в данной номинации.