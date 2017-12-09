Стали известны имена лучших футболиста и футболистки года в Украине

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1656 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14946 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94914 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109406 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129798 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107975 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113202 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117415 просмотра

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Стали известны имена лучших футболиста и футболистки года в Украине

Стали известны имена лучших футболиста и футболистки года в Украине

Киев  •  УНН

 • 19512 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На церемонии "Футбольные звезды Украины-2017", прошедшей на НСК "Олимпийский" в столице Украины, были определены лучшие футболиста и футболистку 2017 года в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Победителем в мужской номинации стал игрок донецкого "Шахтера" Марлос Ромеро Бонфим. Среди номинантов также были представлены его одноклубник Фред и футболист немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко.

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Примечательно, что в 2016 году лучшим футболистом стал Андрей Ярмоленко.

Лучшей портнихой была признана представительница харьковского "Жилстрой-1" Ольгу Овдийчук. Среди номинантов также были представлены Яна Калинина и Ирина Василюк из харьковского "Жилстрой-2".

Добавим, что Овдийчук торжествовала второй год подряд в данной номинации.

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