Стали відомими імена найкращих футболіста і футболістки року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На церемонії "Футбольні зірки України-2017", що пройшла на НСК "Олімпійський" у столиці України, було визначено найкращих футболіста і футболістку 2017 року в Україні. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.
Переможцем у чоловічій номінації став гравець донецького "Шахтаря" Марлос Ромеро Бонфім. Серед номінантів також були представлені його одноклубник Фред та футболіст німецької "Борусії" (Дортмунд) Андрій Ярмоленко.
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Примітно, що в 2016 році найкращим футболістом став Андрій Ярмоленко.
Найкращою кравчинею було визнано представницю харківського "Житлобуд-1" Ольгу Овдійчук. Серед номінантів також були представлені Яна Калініна та Ірина Василюк із харківського "Житлобуд-2".
Додамо, що Овдійчук тріумфувала другий рік поспіль в даній номінації.