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Стали известны топ-10 агропродуктов экспорта Украины

Киев • УНН

 • 49594 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В 2020 году аграрная продукция была основой внешней торговли, передает УНН со ссылкой на инфографический каталог "Агробизнес Украины".

Стали известны топ-10 агропродуктов экспорта Украины

Больше всего дохода от экспорта Украине принесло подсолнечное масло - 5 млрд 325 млн долл. за год.

На втором месте - кукуруза, с показателем в 4 млрд 886 млн долл.

Замыкает тройку лидеров пшеница. В 2020 году Украина получила 3 млрд 596 млн долл. дохода от эксперта пшеницы.

Также в топ-10 агропродуктов экспорта Украины вошли ячмень, соя и мясо птицы.

Так, в прошлом году Украина получила 1 млрд долл. дохода от экспорта ячменя (4-е место), 692 млн долл. дохода от экспорта сои (6-е место), и 561 млн долл. от экспорта мяса птицы (7-е место).

Украина экспортирует много сырья, комментируют аналитики.

"Основа экспорта — зерновые и масличные культуры. Хотя они и обеспечивают значительные объемы дохода, но дают меньше добавленной стоимости по сравнению с готовой продукцией и продукцией переработки, которой экспортируется значительно меньше", - рассказали специалисты.

К теме

Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, агрохолдинг МХП, за год нарастил экспорт на 23%. В первом полугодии 2021 года МХП экспортировал 191,3 тыс. тонн курятины, тогда как в первом полугодии 2020 года — 170,5 тыс. тонн (+12%).

“Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины в основном в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки. Общий экспорт курятины в I полугодии 2021 г. составил около 57% против 52% за I полугодие 2020 г. от общего объема продаж курятины”, — рассказали в МХП.

В этом году МХП первым поставил украинскую курятину в Британию.

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