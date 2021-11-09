Стали відомі топ-10 агропродуктів експорту України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У 2020 році аграрна продукція була основою зовнішньої торгівлі, передає УНН із посиланням на інфографічний довідник "Агробізнес України".
Найбільше доходу від експорту Україні принесла соняшникова олія – 5 млрд 325 млн дол. за рік.
На другому місці – кукурудза, із показником у 4 млрд 886 млн дол.
Замикає трійку лідерів пшениця. У 2020 році Україна отримала 3 млрд 596 млн дол. доходу від експерту пшениці.
Також до топ-10 агропродуктів експорту України увійшли ячмінь, соя та м'ясо птиці.
Так, торік Україна отримала 1 млрд дол. доходу від експорту ячменю (4 місце), 692 млн дол. доходу від експорту сої (6 місце), та 561 млн дол. від експорту м'яса птиці (7 місце).
Україна експортує багато сировини, коментують аналітики.
"Основа експорту — зернові та олійні культури. Хоча вони й забезпечують значні обсяги доходу, проте дають менше доданої вартості порівняно з готовою продукцією та продукцією переробки, якої експортується значно менше", - розповіли фахівці.
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Найбільший в України виробник і експортер курятини, агрохолдинг МХП, за рік наростив експорт на 23%. У першому півріччі 2021 року МХП експортував 191,3 тис. тонн курятини, тоді як в першому півріччі 2020 року — 170,5 тис. тонн (+12%).
“Попри складні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, направляючи основні обсяги експорту курятини в основному в країни регіону Близького Сходу і Північної Африки. Загальний експорт курятини в І півріччі 2021 р. становив близько 57% проти 52% за І півріччя 2020 р. від загального обсягу продажів курятини”, — розповіли в МХП.
Цього року МХП першим поставив українську курятину у Британію.