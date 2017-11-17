Стали известны причины пожара в детском лагере "Виктория"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Следователи и эксперты просили два месяца выводов о причинах пожара в детском лагере "Виктория", сегодня акт экспертизы стал публичным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя ГУНП в Одесской области Р.Форостяк.
"Пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель", - написал Форостяк.
Отметим, что Приморский суд Одессы отпустил под залог в 128 тыс. Грн директора лагеря Петроса Саркисяна. 16 ноября прокуратура подала апелляцию. Уже 20 ноября Апелляционный суд Одесской области рассмотрит жалобу прокуратуры.
Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория", которая произошла 16 сентября, погибли трое детей.