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Стали відомі причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”

Стали відомі причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Слідчі та експерти просили два місяці на висновки про причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”, сьогодні акт експертизи став публічним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови ГУНП в Одеській області Р.Форостяк.

“Пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип’ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь”, — написав Форостяк.

Зазначимо, що Приморський суд Одеси відпустив під заставу у 128 тис. грн директора табору Петроса Саркісяна. 16 листопада прокуратура подала апеляцію. Вже 20 листопада Апеляційний суд Одеської області розгляне скаргу прокуратури.

Нагадаємо, в результаті пожежі у таборі “Вікторія”, що сталася 16 вересня, загинуло троє дітей.

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