Стали відомі причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Слідчі та експерти просили два місяці на висновки про причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”, сьогодні акт експертизи став публічним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови ГУНП в Одеській області Р.Форостяк.
“Пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип’ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь”, — написав Форостяк.
Зазначимо, що Приморський суд Одеси відпустив під заставу у 128 тис. грн директора табору Петроса Саркісяна. 16 листопада прокуратура подала апеляцію. Вже 20 листопада Апеляційний суд Одеської області розгляне скаргу прокуратури.
Нагадаємо, в результаті пожежі у таборі “Вікторія”, що сталася 16 вересня, загинуло троє дітей.