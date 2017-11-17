Стали відомі причини пожежі у дитячому таборі “Вікторія”

“Пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип’ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь”, — написав Форостяк.

Зазначимо, що Приморський суд Одеси відпустив під заставу у 128 тис. грн директора табору Петроса Саркісяна. 16 листопада прокуратура подала апеляцію. Вже 20 листопада Апеляційний суд Одеської області розгляне скаргу прокуратури.

Нагадаємо, в результаті пожежі у таборі “Вікторія”, що сталася 16 вересня, загинуло троє дітей.