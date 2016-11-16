Стали известны подробности столкновения маршрутки и фуры в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Всего в больницы в результате столкновения маршрутки "Бердичев-Житомир" и грузовика в Житомирской области доставили 15 человек. Водитель микроавтобуса погиб в больнице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
Авария произошла в 7:50 утра. По предварительной информации водитель грузовика "ДАФ" в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Эталон".
В больницы доставлены 15 человек, состояние одного из пассажиров особенно тяжелое - он в реанимации. Водитель автобуса погиб в больнице.
Напомним, как сообщал УНН, всего в Житомирской области пострадали 19 человек из-за столкновения маршрутки с фурой.