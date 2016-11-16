Стали відомі подробиці зіткнення маршрутки і фури на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Всього до лікарень внаслідок зіткнення маршрутки "Бердичів-Житомир" і вантажівки на Житомирщині доставили 15 людей. Водій мікроавтобуса загинув у лікарні. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУНП у Житомирській області.
Аварія сталась о 7:50 ранку. За попередньою інформацією водій вантажівки "ДАФ" в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із автобусом "Еталон".
Наразі до лікарень доставлено 15 людей, стан одного із пасажирів особливо тяжкий - він у реанімації. Водій автобуса загинув у лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, всього на Житомирщині постраждало 19 людей через зіткнення маршрутки з фурою.