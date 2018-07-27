Стали известны подробности смерти 12-летнего мальчика во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. В Стрыйском районе 12-летний мальчик, которого отец нашел в доме, повесился. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Признаков насильственной смерти не было. Мальчика нашли с веревкой на шее. Правоохранители выясняют причины трагедии", - сообщили в полиции.
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Напомним, во Львовской области полиция начала выяснять причины смерти 12-летнего мальчика. Так, в одном из сел Стрыйского района в хозяйственной постройке отец обнаружил тело своего сына без признаков жизни.