Стали відомі подробиці смерті 12-річного хлопчика на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 липня. УНН. На Стрийщині 12-річний хлопчик, якого батько знайшов у будинку, повісився. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Ознак насильницької смерті не було. Хлопчика знайшли з мотузкою на шиї. Правоохоронці з'ясовують причини трагедії", - повідомили у поліції.
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Нагадаємо, у Львівській області поліція почала з'ясовувати причини смерті 12-річного хлопчика. Так, в одному з сіл Стрийського району в господарській будівлі батько виявив тіло свого сина без ознак життя.