На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Тіло колишнього судді знайшли в одному з районів Херсонської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Це колишній суддя - чоловік був пенсії. Знайшли його тіло декілька днів тому в одному з районів області під час проведення слідчо-розшукових заходів, які вживалися працівниками поліції Херсонської області. Врешті, побачили місце, де було закопане його тіло", - розповіли в поліції.
Зазначено, що чоловік зник на початку квітня. Близько місяця він не виходив на зв'язок і не відповідав на телефонні дзвінки. Тому його знайомі, колишні співробітники, звернулися до поліції. Чоловік проживав сам, родини в нього не було. Його оголосили зниклим безвісти.
Наразі встановлюється місце перебування причетного до скоєння злочину, вживаються заходи щодо його затримання. За фактом відкрито чотири кримінальні провадження, а саме: ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 185 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України.
Нагадаємо, тіло чоловіка-охоронця, який зник під час несення служби і якого шукали три місяці, знайшли у Тернопільській області.