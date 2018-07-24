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На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді

На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Тіло колишнього судді знайшли в одному з районів Херсонської області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Це колишній суддя - чоловік був пенсії. Знайшли його тіло декілька днів тому в одному з районів області під час проведення слідчо-розшукових заходів, які вживалися працівниками поліції Херсонської області. Врешті, побачили місце, де було закопане його тіло", - розповіли в поліції.

Зазначено, що чоловік зник на початку квітня. Близько місяця він не виходив на зв'язок і не відповідав на телефонні дзвінки. Тому його знайомі, колишні співробітники, звернулися до поліції. Чоловік проживав сам, родини в нього не було. Його оголосили зниклим безвісти.

Наразі встановлюється місце перебування причетного до скоєння злочину, вживаються заходи щодо його затримання. За фактом відкрито чотири кримінальні провадження, а саме: ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 185 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України.

Нагадаємо, тіло чоловіка-охоронця, який зник під час несення служби і якого шукали три місяці, знайшли у Тернопільській області. 

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