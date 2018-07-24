На Херсонской области нашли тело бывшего судьи

"Это бывший судья - мужчина был пенсии. Нашли его тело несколько дней назад в одном из районов области во время проведения следственно-розыскных мероприятий, которые принимались работниками полиции Херсонской области. В итоге, увидели место, где было закопано тело", - рассказали в полиции.

Отмечено, что мужчина исчез в начале апреля. Около месяца он не выходил на связь и не отвечал на телефонные звонки. Поэтому его знакомые, бывшие сотрудники обратились в полицию. Мужчина проживал сам, семьи у него не было. Его объявили пропавшим без вести.

Сейчас устанавливается местонахождение причастного к совершению преступления, принимаются меры по его задержанию. По факту возбуждено четыре уголовных производства, а именно: ч. 1 ст. 115 УК Украины, ч. 1 ст. 185 УК Украины, ч. 1 ст. 263 УК Украины, ч. 3 ст. 289 УК Украины.

Напомним, тело мужчины-охранника, который исчез во время несения службы и которого искали три месяца, нашли в Тернопольской области.