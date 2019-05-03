Стали известны первые шаги Зеленского во внешней политике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Советник избранного президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк в Брюсселе во время общения с журналистами рассказал о первых шагах новоизбранного главы государства во внешней политике, приоритетом в чем назвал активизацию работы "нормандского формата", передает корреспондент УНН.
"Ключевое для нас, приоритетом будет активизация работы "нормандского формата". Для нас требование здесь не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее содержанием", - сказал Данилюк.
По его словам, это - важный шаг, и избиратели ожидают, чтобы "мы понемногу находили решение проблемы войны на Востоке нашей страны".
"Потом будет саммит Украина-ЕС. Мы, кстати, сейчас проговорили подготовку к этому саммиту. Это один из первых шагов нового президента - подготовиться к этому саммиту и провести его успешно. И ключевое - в июле будет конференция в Торонто, где будет обсуждаться, как наши страны-партнеры могут помочь нам в продвижении реформ", - добавил он.
Как сообщал УНН, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского как президента.