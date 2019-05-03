Стали відомі перші кроки Зеленського у зовнішній політиці

"Ключове для нас, пріоритетом, буде активізація роботи "нормандського формату". Для нас вимога тут не якомога скоріше провести зустріч, а наповнити її змістом", - сказав Данилюк.

З його слів, це – важливий крок, і виборці очікують, щоб "ми потроху знаходили рішення проблеми війни на Сході нашої країни".

"Потім буде саміт Україна-ЄС. Ми, до речі, зараз проговорили підготовку до цього саміту. Це є один з перших кроків нового президента – підготуватись до цього саміту і провести його успішно. І ключове – в липні буде конференція в Торонто, де буде обговорюватись, як наші країни-партнери можуть допомогти нам в просуванні реформ", - додав він.

Як повідомляв УНН, у Брюсселі представили перші кроки Зеленського як президента.