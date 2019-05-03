Стали відомі перші кроки Зеленського у зовнішній політиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Радник обраного президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк у Брюсселі під час спілкування з журналістами розповів про перші кроки новообраного глави держави у зовнішній політиці, пріоритетом у чому назвав активізацію роботи "нормандського формату", передає кореспондент УНН.
"Ключове для нас, пріоритетом, буде активізація роботи "нормандського формату". Для нас вимога тут не якомога скоріше провести зустріч, а наповнити її змістом", - сказав Данилюк.
З його слів, це – важливий крок, і виборці очікують, щоб "ми потроху знаходили рішення проблеми війни на Сході нашої країни".
"Потім буде саміт Україна-ЄС. Ми, до речі, зараз проговорили підготовку до цього саміту. Це є один з перших кроків нового президента – підготуватись до цього саміту і провести його успішно. І ключове – в липні буде конференція в Торонто, де буде обговорюватись, як наші країни-партнери можуть допомогти нам в просуванні реформ", - додав він.
Як повідомляв УНН, у Брюсселі представили перші кроки Зеленського як президента.