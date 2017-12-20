Стали известны самые ненадежные пароли 2017 года

Так, специалисты пересмотрели пять миллионов паролей, которые были сломаны в 2017 году. В первой пятерке ненадежных также находятся такие пароли, как "password", 12345678, "qwerty", 12345 новым в списке стало слово "starwars".

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"К сожалению, хотя новейшей эпизод может стать фантастическим дополнением к франчайзингу "Звездных войн", "starwars" пароль опасен для использования. Хакеры используют общие термины с поп-культуры и спорта, чтобы войти в онлайн-счета, потому что они знают, что многие люди используют эти легко запоминающиеся слова", - сказал исполнительный директор компании SplashData Морган Слейн.

Кроме того, компания подсчитала, что почти 10% людей использовали крайней мере один из 25 "худших" паролей в этом году, а почти 3% людей использовали пароль - 123456.