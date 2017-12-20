Стали відомі найбільш ненадійні паролі 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Спеціалісти аналітичної компанії SplashData вже вкотре назвали найбільш ненадійним паролем комбінацію "123456". Про це повідомляє портал CSO, передає УНН.
Так, спеціалісти переглянули п’ять мільйонів паролів, які були зламані у 2017 році. В першій п’ятірці ненадійних також знаходяться такі паролі, як “password”, 12345678, “qwerty”, 12345. Новим у списку стало слово “starwars”.
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"На жаль, хоча новітній епізод може стати фантастичним доповненням до франчайзингу "Зоряних воєн", "starwars" пароль є небезпечним для використання. Хакери використовують загальні терміни з поп-культури та спорту, щоб увійти в онлайн-рахунки, тому що вони знають, що багато людей використовують ці легко запам’ятовувані слова", — сказав виконавчий директор компанії SplashData, Морган Слейн.
Крім того, компаній підрахувала, що майже 10% людей використовували принаймні один з 25 "найгірших" паролів у цьому році, а майже 3% людей використали пароль — 123456.