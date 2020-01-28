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Стали известны имена лиц, внесенных в список санкций ЕС за “выборы” в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Во вторник Евросоюз огласил список лиц, попавших под расширение санкционного списка в связи с подрывом территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Официального журнала Европейского Союза.

Стали известны имена лиц, внесенных в список санкций ЕС за “выборы” в Крыму

Так, под санкции попали так называемый “глава Севастопольской избирательной комиссии” Сергей Даниленко, его “заместитель” Лидия Басова, “секретарь” комиссии Екатерина Пыркова.

Кроме того, под санкциями оказались член Совета Федерации РФ, “ответственная” за незаконно аннексированный Севастополь, Екатерина Алтабаева, так назывемый “премьер-министр” незаконно аннексированного Крыма Юрий Гоцанюк, председатель так называемого “Законодательного собрания” незаконно аннексированного Севастополя Владимир Немцев и так называемый “исполняющий обязанности губернатора” незаконно аннексированного города Михаил Развожаев.

Как сообщал УНН, министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили разширение санкционного списка лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

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