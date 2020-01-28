Стали відомі імена осіб, внесених до списку санкцій ЄС за "вибори" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У вівторок Євросоюз оголосив список осіб, що потрапили під розширення списку санкцій у зв'язку з підривом територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Офіційного журналу Європейського Союзу.
Так, під санкції потрапили так званий "глава Севастопольської виборчої комісії" Сергій Даниленко, його "заступник" Лідія Басова, "секретар" комісії Катерина Пиркова.
Крім того, під санкціями опинилися член Ради Федерації РФ, "відповідальна" за незаконно анексований Севастополь, Катерина Алтабаєва, так називемий "прем'єр-міністр" незаконно анексованого Криму Юрій Гоцанюк, голова так званих "Законодавчих зборів" незаконно анексованого Севастополя Володимир Німців і так званий "виконуючий обов'язки губернатора" незаконно анексованого міста Михайло Развожаєв.
Як повідомляв УНН, міністри країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 28 січня, схвалили разширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.