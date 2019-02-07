Стали известны имена актеров, которые будут вручать статуэтки премии "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Американской киноакадемии в Twitter.
В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут обладатели "Оскара-2018" актеры Эллисон Дженни, Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман и Сэм Рокуэлл.
Напомним, церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской киноакадемией, в этом году 24 февраля впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего.
Как сообщал УНН, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар-2019".