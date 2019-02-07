Стали відомі імена акторів, які вручатимуть статуетки премії "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Американська кіноакадемія оприлюднила імена ще кількох акторів, які в цьому році вручатимуть статуетки "Оскар" під час церемонії 24 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Американської кіно академії у Twitter.
Зокрема, нагороджувати переможців престижної кінопремії будуть володарі "Оскара-2018" актори Еллісон Дженні, Френсіс МакДорманд, Гері Олдман і Сем Рокуелл.
Нагадаємо, церемонія вручення премії "Оскар", що присуджується Американською кіноакадемією, в цьому році 24 лютого вперше за останні 30 років пройде без ведучого.
Як повідомляв УНН, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію “Оскар-2019”.