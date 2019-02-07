Стали відомі імена акторів, які вручатимуть статуетки премії "Оскар"

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Американська кіноакадемія оприлюднила імена ще кількох акторів, які в цьому році вручатимуть статуетки "Оскар" під час церемонії 24 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Американської кіно академії у Twitter.