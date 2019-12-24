Стали известны детали убийства бизнесмена в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Убийца успел осуществить не менее 11 выстрелов в сторону мужчины, который был убит вчера возле кафе на столичном Гидропарке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие случилось около 15 часов дня. В момент нападения мужчина 1978 года рождения - киевский предприниматель, находился на заднем сиденье собственного автомобиля, припаркованного рядом с кафе. Также в автомобиле была его знакомая (1988 года рождения).
Известно, что нападавший приехал на место преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz. После чего совершил не менее 11 выстрелов в предпринимателя и уехал. Автомобиль, на котором, вероятно, ездил убийца, обнаружили сожженным под мостом Патона.
Женщина, находившаяся в автомобиле предпринимателя в момент нападения, не пострадала.
Добавим, речь идет об инциденте, который произошел 23 декабря - неизвестный в столичном Гидропарке застрелил мужчину, после чего полиция начала специальную операцию для поиска злоумышленника.
Напомним, в Одесской области нашли мертвым бизнесмена из Приднестровья.