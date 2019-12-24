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Стали відомі деталі вбивства бізнесмена у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вбивця встиг здійснити щонайменше 11 пострілів у бік чоловіка, який був убитий вчора біля кафе на столичному Гідропарку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася близько 15 години дня. У момент нападу чоловік 1978 року народження - київський підприємець, перебував на задньому сидінні власного авто, припаркованого поряд з кафе. Також в автомобілі була його знайома (1988 року народження).

Відомо, що нападник приїхав на місце злочину на автомобілі марки Mercedes-Benz. Після чого здійснив не менше 11 пострілів у підприємця та поїхав. Автомобіль, на якому, ймовірно, їздив вбивця, виявили спаленим під мостом Патона.

Жінка, що перебувала в автомобілі підприємця в момент нападу, не постраждала.

Додамо, йдеться про інцидент, який стався 23 грудня - невідомий у столичному Гідропарку застрелив чоловіка, після чого поліція почала спеціальну операцію для розшуку зловмисника.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я.

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