Стали відомі деталі вбивства бізнесмена у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вбивця встиг здійснити щонайменше 11 пострілів у бік чоловіка, який був убитий вчора біля кафе на столичному Гідропарку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася близько 15 години дня. У момент нападу чоловік 1978 року народження - київський підприємець, перебував на задньому сидінні власного авто, припаркованого поряд з кафе. Також в автомобілі була його знайома (1988 року народження).
Відомо, що нападник приїхав на місце злочину на автомобілі марки Mercedes-Benz. Після чого здійснив не менше 11 пострілів у підприємця та поїхав. Автомобіль, на якому, ймовірно, їздив вбивця, виявили спаленим під мостом Патона.
Жінка, що перебувала в автомобілі підприємця в момент нападу, не постраждала.
Додамо, йдеться про інцидент, який стався 23 грудня - невідомий у столичному Гідропарку застрелив чоловіка, після чого поліція почала спеціальну операцію для розшуку зловмисника.
Нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я.