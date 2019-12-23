У столичному "Гідропарку" застрелили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У столичному парку "Гідропарк" невідомий застрелив чоловіка. Як повідомили у поліції Києва, проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника, передає УНН.
“... у парку „Гідропарк“ поранено чоловіка. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи, патрульні поліцейські та лікарі”, — йдеться у повідомленні.
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За даними поліції, попередньо встановлено, що чоловік отримав вогнепальне поранення та помер на місці. Наразі поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події, аби встановити усі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника.
“Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Запоріжжі чоловіка розстріляли поряд з власним будинком.