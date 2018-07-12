Стали известны детали трансфера Роналду в "Ювентус"

Португалец подписал с туринским клубом контракт на четыре года — до 30 июня в 2022-м году.

Мадридский клуб выручил за игрока 100 млн. евро. Кроме того, итальянская сторона выплатит 12 млн. евро в рамках “сопутствующих расходов” и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) “механизма солидарности”.

Стоит отметить, что 33-летний португалец начал профессиональную карьеру на родине в составе “Спортинга”, но уже через год перешел в английский “Манчестер Юнайтед” с которым завоевал три чемпионства, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. С 2009-го Роналду выступал за “Реал”.

Напомним, что на ЧМ-2018 Роналду и компания вылетели на стадии 1/8 финала.