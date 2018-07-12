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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45235 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126124 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133536 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153622 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141304 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Стали известны детали трансфера Роналду в "Ювентус"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Официальный сайт туринского “Ювентуса” обнародовал условия перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из состояния мадридского “Реала”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Португалец подписал с туринским клубом контракт на четыре года — до 30 июня в 2022-м году.

Мадридский клуб выручил за игрока 100 млн. евро. Кроме того, итальянская сторона выплатит 12 млн. евро в рамках “сопутствующих расходов” и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) “механизма солидарности”.

Стоит отметить, что 33-летний португалец начал профессиональную карьеру на родине в составе “Спортинга”, но уже через год перешел в английский “Манчестер Юнайтед” с которым завоевал три чемпионства, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. С 2009-го Роналду выступал за “Реал”.

Напомним, что на ЧМ-2018 Роналду и компания вылетели на стадии 1/8 финала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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