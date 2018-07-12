Стали відомі деталі трансферу Роналду в "Ювентус"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Офіційний сайт туринського “Ювентуса” оприлюднив умови переходу нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду зі стану мадридського “Реалу”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Португалець підписав з туринським клубом контракт на чотири роки — до 30 червня 2022-го року.
Мадридський клуб виручив за гравця 100 млн. євро. Крім того, італійська сторона виплатить 12 млн. євро в рамках “супутніх витрат” і передбаченого регламентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) “механізму солідарності”.
Варто зазначити, що 33-річний португалець розпочав професійну кар’єру на батьківщині у складі “Спортінга”, але вже через рік перейшов до англійського “Манчестер Юнайтед” з яким виборов три чемпіонства, Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу. З 2009-го Роналду виступав за “Реал”.
Нагадаємо, що на ЧС-2018 Роналду і компанія вилетіли на стадії 1/8 фіналу.