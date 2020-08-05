Стали известны даты матчей первого и второго этапов Кубка Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83498 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102000 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126856 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107434 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127444 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102115 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101959 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Стали известны даты матчей первого и второго этапов Кубка Украины

Стали известны даты матчей первого и второго этапов Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 11996 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Дирекция по проведению футбольного Кубка Украины определила сроки первого и второго этапов турнира сезона-2020/2021, передаёт УНН со ссылкой на сообщение УАФ.

Так, первый этап пройдет 25-26 августа. В нем предполагается участие клубов Первой и Второй лиги, а также любительских команд.

Второй этап запланирован на 29-30 августа. Сыграют победители первого этапа и четыре-пять команд УПЛ, которые будут иметь самый низкий рейтинг среди всех участников элитного дивизиона чемпионата страны.

“Окончательно структуру проведения соревнований и количество участников определится после того, как ПФЛ сформирует состав участников в Первой и Второй лигах украинского футбола.

Отметим, что каждый этап Кубка Украины сезона-2020/2021 будет состоять из одного матча”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Сергей Макаров покинул должность президента ПФЛ. Накануне ему выразили недоверие 25 клубов Первой и Второй лиг. 

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