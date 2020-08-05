Стали известны даты матчей первого и второго этапов Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Дирекция по проведению футбольного Кубка Украины определила сроки первого и второго этапов турнира сезона-2020/2021, передаёт УНН со ссылкой на сообщение УАФ.
Так, первый этап пройдет 25-26 августа. В нем предполагается участие клубов Первой и Второй лиги, а также любительских команд.
Второй этап запланирован на 29-30 августа. Сыграют победители первого этапа и четыре-пять команд УПЛ, которые будут иметь самый низкий рейтинг среди всех участников элитного дивизиона чемпионата страны.
“Окончательно структуру проведения соревнований и количество участников определится после того, как ПФЛ сформирует состав участников в Первой и Второй лигах украинского футбола.
Отметим, что каждый этап Кубка Украины сезона-2020/2021 будет состоять из одного матча”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Сергей Макаров покинул должность президента ПФЛ. Накануне ему выразили недоверие 25 клубов Первой и Второй лиг.