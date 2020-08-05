Стали відомі дати матчів першого і другого етапів Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Дирекція з проведення футбольного Кубка України визначила терміни першого і другого етапів турніру сезону-2020/2021, передає УНН з посиланням на повідомлення УАФ.
Так, перший етап пройде 25-26 серпня. У ньому передбачається участь клубів Першої та Другої ліги, а також аматорських команд.
Другий етап заплановано на 29-30 серпня. Зіграють переможці першого етапу і чотири-п'ять команд УПЛ, які матимуть найнижчий рейтинг серед всіх учасників елітного дивізіону чемпіонату країни.
"Остаточно структуру проведення змагань і кількість учасників визначиться після того, як ПФЛ сформує склад учасників у Першій і Другій лігах українського футболу.
Відзначимо, що кожен етап Кубка України сезону-2020/2021 буде складатися з одного матчу", - відзначається у повідомленні.
Нагадаємо, Сергій Макаров покинув посаду президента ПФЛ. Напередодні йому висловили недовіру 25 клубів Першої та Другої ліг.