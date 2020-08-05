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Стали відомі дати матчів першого і другого етапів Кубка України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Дирекція з проведення футбольного Кубка України визначила терміни першого і другого етапів турніру сезону-2020/2021, передає УНН з посиланням на повідомлення УАФ.

Так, перший етап пройде 25-26 серпня. У ньому передбачається участь клубів Першої та Другої ліги, а також аматорських команд.

Другий етап заплановано на 29-30 серпня. Зіграють переможці першого етапу і чотири-п'ять команд УПЛ, які матимуть найнижчий рейтинг серед всіх учасників елітного дивізіону чемпіонату країни.

"Остаточно структуру проведення змагань і кількість учасників визначиться після того, як ПФЛ сформує склад учасників у Першій і Другій лігах українського футболу.

Відзначимо, що кожен етап Кубка України сезону-2020/2021 буде складатися з одного матчу", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, Сергій Макаров покинув посаду президента ПФЛ. Напередодні йому висловили недовіру 25 клубів Першої та Другої ліг.

Українські Національні Новини

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