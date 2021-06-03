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Стала известна дата презентации новой версии Windows

Киев • УНН

 • 18426 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Компания Microsoft представит новую версию Windows 24 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Об этом же написал портал The Verge, передает УНН.

Стала известна дата презентации новой версии Windows

Что известно

В новое программное обеспечение будут включены дополнительные возможности для разработчиков и способы более простой взаимодействия пользователей.

Также The Verge пишет, что ожидаются некоторые “существенные изменения” пользовательского интерфейса под кодовым названием Sun Valley. Издание отмечает, что на приглашении на презентацию, которые разослали СМИ, изображен новый логотип Windows.

Детали

Сначала новое программное обеспечение протестуют так называемые инсайдеры Windows, а затем оно станет доступным широкой публике, пишет Bloomberg. Это, вероятно, состоится осенью.

Что предшествоало

Ранее гендиректор Micorsoft Наделла заявлял, что новая версия Windows станет “одним из наиболее значительных изменений” в операционной системе для компьютеров в этом десятилетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft отказывается от Internet Explorer. Он появился в 1995 году

Последняя версия Windows — Windows 10 — вышла в июле 2015 года. Microsoft выпускает ежегодно по два обновления для этой версии операционной системы, пишет CNBC. Продажи Windows составляют 14% общего дохода компании, уточняет телеканал.

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