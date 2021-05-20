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Microsoft відмовляється від Internet Explorer. Він з'явився у 1995 році

Київ • УНН

 • 21872 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Корпорація Microsoft оголосила, що відмовляється від підтримки Internet Explorer з 15 червня 2022 року. Перша версія цього інтернет-браузера побачила світ в 1995 році, передає УНН.

Microsoft відмовляється від Internet Explorer. Він з'явився у 1995 році

Цитата:

"Оголошуємо, що майбутнє Internet Explorer в Windows 10 - у Microsoft Edge... Додаток Internet Explorer 11 буде виведено з використання і не буде підтримуватися 15 червня 2022 роки для певних версій Windows 10", - йдеться в заяві компанії.

Деталі

У корпорації зазначили, що в Microsoft Edge вбудований режим IE, який дозволяє отримувати доступ до застарілих сайтів і додатків на основі Internet Explorer.

Також там зазначили, що Microsoft Edge більш швидкий, безпечний і сучасний браузер.

Доповнення

Internet Explorer з'явився в 1995 році. На початку нульових років це був найпопулярніший браузер в світі - тоді він був основним у 90-95% користувачів інтернету. Частка Internet Explorer на ринку почала швидко падати з появою Mozilla Firefox і Chrome. Розробка нових версій припинилася у 2015 році.

Українські Національні Новини

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