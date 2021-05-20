Microsoft отказывается от Internet Explorer. Он появился в 1995 году

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"Объявляем, что будущее Internet Explorer в Windows 10 - в Microsoft Edge... Приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и не будет поддерживаться 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10", - говорится в заявлении компании.

Детали

В корпорации отметили, что в Microsoft Edge встроен режим IE, который позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

Также там указали, что Microsoft Edge более быстрый, безопасный и современный браузер.

Дополнение

Internet Explorer появился в 1995 году. В начале нулевых годов это был самый популярный браузер в мире - тогда он был основным для 90-95% пользователей интернета. Доля Internet Explorer на рынке начала быстро падать с появлением Mozilla Firefox и Chrome. Разработка новых версий прекратилась в 2015 году.