Стала відома дата презентації нової версії Windows

Що відомо

У нове програмне забезпечення будуть включені додаткові можливості для розробників і способи більш простої взаємодії для користувачів.

Також The Verge пише, що очікуються деякі “суттєві зміни” призначеного для користувача інтерфейсу під кодовою назвою Sun Valley. Видання зазначає, що на запрошенні на презентацію, які розіслали ЗМІ, зображений новий логотип Windows.

Деталі

Спочатку нове програмне забезпечення протестують так звані інсайдери Windows, а потім воно стане доступним широкому загалу, пише Bloomberg. Це, імовірно, відбудеться восени.

Що передувало

Раніше гендиректор Micorsoft Сатья Наделла заявляв, що нова версія Windows стане “однією з найбільш значних змін” в операційній системі для комп’ютерів в цьому десятилітті.

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Остання версія Windows — Windows 10 — вийшла в липні 2015 року. Microsoft випускає щорічно по два поновлення для цієї версії операційної системи, пише CNBC. Продажі Windows складають 14% загального доходу компанії, уточнює телеканал.