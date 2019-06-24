Стала известна дата возможного возвращения Ярмоленко на поле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. У полузащитника сборной Украины есть шанс принять участие в первом контрольном поединке своего "Вест Хэма" во время летней подготовки к новому сезону, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
11 июля "Вест Хэм" в рамках первого этапа предсезонной подготовки проведет в Австрии первый контрольный поединок, в котором, надеемся, состоится возвращение на поле полузащитника сборной Украины. Соперником "Молотобойцев" станет представитель австрийской бундеслиги ФК "Альта".
Кроме этого матча, у команды Ярмоленко запланировано еще четыре товарищеские встречи: 17 июля - с "Манчестер Сити", соперник на 20 июля определится позже в азиатском турнире представителей Английской Премьер-лиги, 27 июля - с "Фулхэмом" и 3 августа - с испанским "Атлетиком".
Добавим, что стартовый поединок в чемпионате Англии "Вест Хэм" проведет на своем поле 10 августа с действующим чемпионом - "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко.
Напомним, что Ярмоленко находится вне игры из-за тяжелой травмы ахилла с октября прошлого года.