Стала відома дата можливого повернення Ярмоленка на поле
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Півзахисник збірної України має шанс взяти участь у першому контрольному поєдинку свого "Вест Хему" під час літньої підготовки до нового сезону, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
11 липня "Вест Хем" у рамках першого етапу передсезонної підготовки проведе в Австрії перший контрольний поєдинок, в якому, сподіваємося, відбудеться повернення на поле півзахисника збірної України. Суперником "Молотобійців" стане представник австрійської бундесліги ФК "Альтах".
Окрім цього матчу, у команди Ярмоленка заплановано ще чотири товариські зустрічі: 17 липня — з "Манчестер Сіті", суперник на 20 липня визначиться пізніше в азійському турнірі представників Англійської Прем’єр-ліги, 27 липня — із "Фулхемом" і 3 серпня — з іспанським "Атлетіком".
Додамо, що стартовий поєдинок в чемпіонаті Англії "Вест Хем" проведе на своєму полі 10 серпня з чинним чемпіоном — "Манчестер Сіті" нашого Олександра Зінченка.
Нагадаємо, що Ярмоленко перебуває поза грою через важку травму ахілла з жовтня минулого року.