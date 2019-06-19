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Стаховский благодаря 29 эйсам продолжил победную серию на турнире АТР в Галле

Киев • УНН

 • 7554 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал в основной сетке турнира ATP-500 “Noventi Open” в Халле (Германия), передает УНН.

Стаховский благодаря 29 эйсам продолжил победную серию на турнире АТР в Галле

В 1/16 финала киевлянин встретился с обладателем “вайлд кард” немцем Рудольфом Моллекером. После проигрыша в первом сете, опытный украинец сумел вырвать выигрыше в следующих партиях — 3:6, 7:6 (6), 6:2.

Киевлянин сумел подать сразу 29 эйсов при 7 двойных ошибках, а его соперник, который родился в украинском Северодонецке — подал 12 эйсов и допустил 12 двойных ошибок.

Заметим, что следующим соперником киевлянина станет француз Пьер-Юг Эрбер (43 в мире), который сумел выбить в первом круге 5-го сеяного Гаэля Монфиса.

Напомним, что ранее Стаховский сумел выиграть два матча в квалификации “Noventi Open”.

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