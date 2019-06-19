Стаховський завдяки 29 ейсам продовжив переможну серію на турнірі АТР в Галле
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував в основній сітці турніру ATP-500 "Noventi Open" в Халле (Німеччина), передає УНН.
В 1/16 фіналу киянин зустрівся із володарем "вайлд кард" німцем Рудольфом Моллекером. Після програш в першому сеті, досвідчений українець зумів вирвати виграші в наступних партіях – 3:6, 7:6 (6), 6:2.
Киянин зумів подати одразу 29 ейсів при 7 подвійних помилках, а його суперник, який родився в українському Сєверодонецьку – подав 12 ейсів і припустився 12 подвійних помилок.
Зауважимо, що наступним суперником киянина стане француз П'єр-Юг Ербер (43 у світі), який зумів вибити у першому колі 5-го сіяного Гаеля Монфіса.
Нагадаємо, що раніше Стаховський зумів виграти два матчі у кваліфікації "Noventi Open".