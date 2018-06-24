Стаховский впервые с прошлого лета вышел в финал теннисного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На турнире категории “челленджер” в Илкли (Великобритания) полуфинальный поединок одиночного разряда провел киевлянин Сергей Стаховский, информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
С января 2018 Стаховскому не удавалось доходить до полуфинальной стадии турниров в одиночном разряде. В финалах он вообще не был с августа 2017 года. И вот наконец победа в Илкли над 8-м сеяным американцем Майклом Ммо — 6:4; 7:5 вывела нашего соотечественника в титульный раунд.
Первая партия прошла в классическом стиле — Стаховский отобрал чужую подачу в седьмом гейме после чего уверенно довел дело до победы — 6:4. Во втором сете наш земляк вел — 3:1, но Майкл вернул брейк в шестом гейме и сравнял счет — 3:3. Вырваться вперед киевлянину удалось только взяв чужую подачу в 11-й игре — 6:5. А в 12-й он завершил полуфинал в свою пользу — 7:5.
Добавим, что оппонентом Стаховского по финалу станет 209 ракетка мира немец Оскар Отте.