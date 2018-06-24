Стаховський вперше з минулого літа вийшов у фінал тенісного турніру

З січня 2018 року Стаховському не вдавалося доходити до півфінальної стадії турнірів в одиночному розряді. В фіналах він взагалі не бував з серпня 2017-го. І ось нарешті перемога в Ілклі над 8-м сіяним американцем Майклом Ммо — 6:4; 7:5 вивела нашого співвітчизника в титульний раунд.

Перша партія пройшла в класичному стилі — Стаховський відібрав чужу подачу в сьомому геймі після чого впевнено довів справу до перемоги — 6:4. В другому сеті наш земляк вів — 3:1, але Майкл повернув брейк в шостому геймі й зрівняв рахунок — 3:3. Вирватися вперед киянину вдалося тільки взявши чужу подачу в 11-й грі — 6:5. А в 12-й він завершив півфінал на свою користь — 7:5.

Додамо, що опонентом Стаховського по фіналу стане 209 ракетка світу німець Оскар Отте.