Стаховский несмотря на поражение пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский прошел в основу турнира Большого Шлема “Ролан Гарроса”, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Стаховский, который ранее уступил в финале квалификации Алексею Ватутину — 4:6, 6:1, 3:6, попал в основную сетку “Ролан Гарроса” в качестве “лаки лузера”.
Первым соперником киевлянина стал Жиль Симон, 29-й в мировой квалификации. Ранее киевлянин пять раз встречался с французом и пока не выиграл ни одного матча.
Стоит отметить, что другой украинец в мужской сетке соревнований Илья Марченко вылетел со второго раунда отбора.