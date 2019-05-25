Стаховський попри поразку пробився до основної сітки "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський пройшов в основу турніру Великого Шолому “Ролан Гарросу”, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Стаховський, який раніше поступився у фіналі кваліфікації Олексію Ватутіну — 4:6, 6:1, 3:6, потрапив в основну сітку “Ролан Гарросу” в якості “лакі лузера”.
Першим суперником киянина став Жиль Сімон, 29-й в світовій кваліфікації. Раніше киянин п’ять разів зустрічався з французом і поки не виграв жодного матчу.
Варто відзначити, що інший українець в чоловічій сітці змагань Ілля Марченко вилетів з другого раунду відбору.