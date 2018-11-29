Стафилококк в столичной школе: персонал временно отстранили от работы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Персонал столовой киевской школы №306 на время отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева, передает УНН.
На днях в этой школе контролеры провели внеплановую проверку. Были выявлены проблемы с качеством питьевой воды, а в одном из салатов - обнаружен стафилококк.
В учреждении провели внеплановую дезинфекцию. Контролеры изъяли все продукты, несоответствующие показателям качества и безопасности.
Как писал УНН, проблемы с качеством питания детей в садиках и школах сегодня актуальны по всей стране.
Эксперты говорят, что такая плачевная ситуация обусловлена в том числе устаревшей законодательной базой.
Чтобы это исправить, необходимо ужесточить тендерные требования к поставщикам продуктов в учебные заведения, считает нардеп Сергей Тригубенко.
Депутат уже обратился к Премьеру Гройсману со своими предложениями по этому вопросу.